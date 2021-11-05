В Подмосковье возбудили дело после стрельбы с жертвами

Следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в подмосковных Химках, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Московской области.

Отмечается, что конфликт произошел вечером 4 ноября в микрорайоне Клязьма-Старбеево городского округа Химки.

«В ходе конфликта мужчина произвел выстрелы в двух оппонентов. В результате один из них от полученных сквозных ранений скончался на месте, второй госпитализирован в больницу. По данному факту в следственном отделе по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Следователи изъяли видеозапись с камер наружного наблюдения. На месте обнаружены 24 гильзы. Назначено проведение экспертиз. Местонахождение подозреваемого устанавливается.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что из психиатрической клинической больницы в Чеховском районе Московской области сбежал пациент, который был осужден за убийство и находился на принудительном лечении.

По предварительным данным, Александр Кутузов покинул клинику около 11 утра. Произошло это после конфликта с охраной. Правоохранители призывают местных жителей быть бдительными.