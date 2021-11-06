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Тарпищев предложил Медведеву поставить Итоговый турнир в приоритет

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву стоит себя немного приберечь для итогового турнира, который должен стоять в приоритете. Такое мнение он высказал в субботу, 6 ноября, в беседе со «Спорт-Экспрессом» после победы россиянина в четвертьфинале турнира серии Masters в Париже над Юго Гастоном.

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«Гастон сыграл один из лучших матчей в своей жизни. Он подавал сумасшедшие мячи, отлично работал ногами. Под конец матча француз заставил Медведева играть почти в свой лучший теннис. Даниилу было непросто, против него играл не только хороший соперник, но и весь стадион», — отметил глава ФТР.

Тарпищев подчеркнул, что Медведеву важно обрести спокойствие перед Итоговым турниром.

«Это будет в любом случае тяжелый матч. Возможно, где-то нужно себя немного приберечь. Итоговый турнир, наверное, должен стоять в приоритете», — заключил он.

5 ноября Медведев одержал победу над Гастоном со счетом 7:6 (9:7), 6:4 и вышел в полуфинал турнира в Париже. Там он сразится с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Накануне Медведев в четвертьфинале обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 4:6, 6:1, 6:3

Соревнования в Париже завершатся 7 ноября, их призовой фонд составляет €3 млн. Действующим победителем является Медведев.

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