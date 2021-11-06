Посольство России потребовало от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

Россия требует от США компенсации за простой изъятой дипломатической собственности, так как счет идет на сотни тысяч долларов, а использовать их по прямому назначению без значительного восстановления будет невозможно, заявил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев 5 ноября.

«Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли. <…> Каких-либо сегодня перспектив сказать, что завтра мы сможем выйти на решение проблемы, у меня таких оснований сегодня нет. И я могу сказать только одно: наша позиция заключается в том, что любое дальнейшее улучшение — я даже не говорю про улучшение, нормализация отношений — она может происходить только при безусловном возврате России всей ее собственности», — заявил дипломат в интервью RTVI.

Кошелев напомнил, что с 2016 года в общей сложности было конфисковано шесть объектов. Доступа к ним у российской стороны нет, в каком состоянии инженерные коммуникации и оставленные там материальные ценности, неизвестно.

«Посольство на протяжении последних лет — я специально эту цифру сегодня уточнил — 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить нам посетить объекты, провести инвентаризацию, посмотреть, в каком состоянии находятся здания и сооружения», — подчеркнул Кошелев.

По его словам, так называемая дача в Мэриленде в таком состоянии, что использовать ее по прямому назначению без капитального ремонта, без перестройки невозможно. И даже если стороны договорятся и объекты российской дипсобственности вернут, «очень серьезной и очень большой проблемой» станет вопрос о приведении их в рабочее состояние, считает советник, о чем сообщает «Газета.ру».

Кошелев также заявил, что ситуация с российской дипсобственностью в США пока не имеет перспектив разрешения, без этого нормализации отношений между странами не стоит ждать.

2 ноября Москва предложила Вашингтону усилить дипломатическое присутствие в российской столице ради исправления ситуации с выдачей виз. В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

В конце декабря 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы в рамках антироссийских санкций за якобы «вмешательство в выборы» закрыла доступ к двум жилым комплексам — объектам дипсобственности РФ — постпредству в Нью-Йорке и посольству в Вашингтоне.

В июле 2017 года Белый дом заявил о возможности снятия ареста с дипсобственности России при условии, что Москва проявит «честность намерений по Сирии». Об этом заявил заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка. Москва заявила о готовности к ответным мерам, если США не снимут арест с дипломатической собственности.