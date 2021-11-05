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Россиянка Кирпичникова выиграла золото на ЧЕ по плаванию в Казани

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Пловчиха Анастасия Кирпичникова заняла первое место на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Об этом 5 ноября сообщил «Спорт-Экспресс».

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Спортсменка финишировала с результатом 15 минут 18,30 секунды. Второй пришла итальянка Симона Квадарелла (15.34,16), третьей — ее соотечественница Мартина Рита Караминьоли (15.37,33).

На счету 21-летней Кирпичниковой две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов Европы.

Сборная России в настоящее время возглавляет медальный зачет, завоевав восемь золотых и по четыре серебряные и бронзовые награды.

3 ноября Кирпичникова завоевала золото на дистанции 800 м вольным стилем. Дистанцию спортсменка преодолела за 8 минут 4,65 секунды.

Золотую медаль выиграл российский пловец Климент Колесников. Спортсмен победил на дистанции 50 м на спине, преодолев ее за 22,47 секунды.

Чемпионат Европы завершится 7 ноября.

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