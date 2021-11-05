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Эксперт перечислила продукты для сохранения зрения

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Употребление продуктов, богатых витамином А, позволит сохранить хорошее зрение. Об этом 5 ноября рассказала нутрициолог Анна Павлычева.

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По ее словам, витамин А участвует в синтезе зрительных пигментов, которые, в том числе, отвечают за сумеречное зрение. Он содержится в говяжьей печени, красной икре и яйцах.

Бета-каротин, также помогающих сохранить зрение, содержится в моркови, абрикосах, тыкве, бататах и перце. Для хорошего качества зрения также важны витамины С и Е, лютеин и астаксантин, содержащиеся в овощах и фруктах яркого цвета, особенно в ягодах.

«Витамина Е много в орехах, семечках, сливочном масле. Лютеин содержится в шпинате, петрушке и тех же яйцах», — объяснила Павлычева телеканалу «Звезда».

Шпинат кроме лютеина содержит и зеаксантин, сдерживающий риск развития возрастной макулярной дегенерации.

Жирные кислоты, в частности, Омега-3, содоержатся в лососе, сельди, морепродуктах и скумбрии.

3 ноября сообщалось, что морковь необходима всем, так как она богата витамином А, который важен для тех, у кого есть проблемы со зрением. Также в овоще в большом количестве присутствует кремний — он полезен для здоровья кожи, волос и ногтей.

17 октября психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала, как справиться с апатией в осенний период. Она посоветовала увеличить физическую активность, а также принимать витамины.

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