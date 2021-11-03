Прямой эфир
Мир
В США отметили снижение количества хакерских атак с территории России
Общество
Стала известна причина крушения самолета Ан-12 под Иркутском
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и Facebook
Мир
Президент Узбекистана раскритиковал решение ограничить работу соцсетей в стране
Мир
Антонов заявил о постепенном восстановлении контактов между Россией и США
Экономика
Правительство России рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива
Экономика
В «Газпроме» заявили о незаинтересованности в высоких ценах на газ в Европе
Мир
Премьер Украины спрогнозировал сложный отопительный сезон
Мир
Патриарха Варфоломея снова госпитализировали во время визита в США
Мир
Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили

Диетолог рассказал о пользе овощей в борьбе со стрессом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сезонные овощи крайне необходимы человеку в осенне-зимний период, поскольку полезны не только для здоровья, но и могут помочь в борьбе со стрессом. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Стресс раз отмерь: за эмоциональные нагрузки могут начать доплачивать
В Минтруде обсуждают возможность учесть эмоционально-интеллектуальное напряжение при оценке условий труда

«В свекле обширный спектр витаминов группы В. Они необходимы нам для нервной системы. Сейчас как раз из-за перехода к другому времени года количество стресса увеличивается», — приводит телеканал «Москва 24» слова Арзамасцева.

По его словам, причиной плохого настроения может являться нехватка хрома в организме. Из-за стресса осенью нас тянет на сладкое, которое его нивелирует, однако такая потребность как раз свидетельствует о нехватке хрома. Он есть в свекле и снижает тягу к сладкому, отметил диетолог.

Врач добавил, что морковь осенью необходима всем, так как она богата витамином А, который важен для тех, у кого есть проблемы со зрением. Также в овоще в большом количестве присутствует кремний — он полезен для здоровья кожи, волос и ногтей, рассказал Арзамасцев.

«В капусте содержится калий, который важен для здоровья сердца и нормализации уровня отеков. То есть люди, у которых нормальный калиево-натриевый обмен, не страдают отеками и имеют меньший риск, что у них будут проблемы с давлением», — заключил диетолог.

29 октября психолог сервиса «Доктор рядом» Марина заявила, что уровень стресса в период нерабочих дней можно снизить, уделяя больше времени себе. По ее словам, поднять настроение может помочь горячая ванна с ароматической солью или ароматерапия с помощью увлажнителя воздуха и эфирных масел.

17 октября психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала, как справиться с апатией в осенний период. Она посоветовала увеличить физическую активность, а также принимать витамины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021