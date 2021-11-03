Диетолог рассказал о пользе овощей в борьбе со стрессом

Сезонные овощи крайне необходимы человеку в осенне-зимний период, поскольку полезны не только для здоровья, но и могут помочь в борьбе со стрессом. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

«В свекле обширный спектр витаминов группы В. Они необходимы нам для нервной системы. Сейчас как раз из-за перехода к другому времени года количество стресса увеличивается», — приводит телеканал «Москва 24» слова Арзамасцева.

По его словам, причиной плохого настроения может являться нехватка хрома в организме. Из-за стресса осенью нас тянет на сладкое, которое его нивелирует, однако такая потребность как раз свидетельствует о нехватке хрома. Он есть в свекле и снижает тягу к сладкому, отметил диетолог.

Врач добавил, что морковь осенью необходима всем, так как она богата витамином А, который важен для тех, у кого есть проблемы со зрением. Также в овоще в большом количестве присутствует кремний — он полезен для здоровья кожи, волос и ногтей, рассказал Арзамасцев.

«В капусте содержится калий, который важен для здоровья сердца и нормализации уровня отеков. То есть люди, у которых нормальный калиево-натриевый обмен, не страдают отеками и имеют меньший риск, что у них будут проблемы с давлением», — заключил диетолог.

29 октября психолог сервиса «Доктор рядом» Марина заявила, что уровень стресса в период нерабочих дней можно снизить, уделяя больше времени себе. По ее словам, поднять настроение может помочь горячая ванна с ароматической солью или ароматерапия с помощью увлажнителя воздуха и эфирных масел.

17 октября психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала, как справиться с апатией в осенний период. Она посоветовала увеличить физическую активность, а также принимать витамины.