«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы

Встреча российского футбольного клуба «Спартак» и английского «Лестера» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы закончилась вничью (1:1). Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

На 51-й минуте счет открыл «Спартак». После навеса от Игнатова Виктор Мозес забил гол. Уже через семь минут хозяева сравняли счет. На 75-й минуте вратарь москвичей Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял Джейми Варди.

Красно-белые не могут одержать победу в пяти матчах подряд во всех турнирах (два поражения и три ничьих).

По результатам матча, у «Лестера» пять очков и третье место в группе С. У «Спартака» четыре очка и последнее, четвертое место. В следующем туре «Спартак» 24 ноября примет «Наполи», а на следующий день «Лестер» сыграет с «Легией».

Ранее, 20 октября, в Москве «Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 4:3. Тогда главный тренер английского клуба Брендан Роджерс заявил, что красно-белые — хорошая команда, показавшая качественную игру.