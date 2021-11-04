Историк прокомментировал противостояние США и Ирана

Историк Жан Стефан Бетон прокомментировал противостояние США и Ирана. В ходе беседы с «Известиями» в четверг, 4 ноября, специалист рассмотрел нападение американской стороны на иранский танкер в Оманском заливе.

«Это еще один эпизод в противостоянии, хорошо еще, что не войне, и, надеюсь, до войны там не дойдет, но противостоянии, которое длится с 80-х годов… В последние два года оно усилилось, число таких вот инцидентов в море увеличилось в разы», — сообщил собеседник.

Он также подчеркнул: речь идет исключительно о двустороннем противостоянии, вопросов правомерности и законности в данном случае не ставится. Вооруженное нападение в Оманском заливе можно рассматривать как часть американо-иранского конфликта.

Ранее 3 ноября СМИ Ирана сообщили, что военные корабли Пятого флота США остановили танкер исламской республики, чтобы перелить экспортную нефть на другое судно. При нападении американские военные использовали несколько боевых вертолетов и кораблей.

Источники в Вашингтоне опровергли иранскую версию событий. По их словам, Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно с иранской нефтью.

По мнению специалиста по Ирану и Латинской Америке Расула Гударзи, инцидент в Оманском заливе может обернуться катастрофой, если одна из сторон совершит ошибку. Для США и Ирана, которые пока безуспешно пытаются договориться по ядерному соглашению, произошедшее не лучшим образом отразится на переговорах.