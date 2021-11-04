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США предложили $10 млн за данные о лидерах хакерской группы DarkSide

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Государственный департамент США объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию о местонахождении лидеров хакерской группы DarkSide. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс в четверг, 4 ноября.

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«Государственный департамент США объявляет вознаграждение до $10 млн за информацию, позволяющую установить местонахождение любого лица (лиц), занимающих ключевую должность в транснациональной организованной преступной группе DarkSide», — говорится в релизе ведомства.

Кроме этой награды, Госдепартамент предлагает вознаграждение до $5 млн за информацию, которая поможет арестовать в любой стране тех, кто временно примкнул к хакерам или помог в каком-либо преступном акте DarkSide.

Группа хакеров Darkside была ответственна за инцидент с компанией Colonial Pipeline в мае 2021 года, что привело к временному закрытию трубопровода, по которому транспортируется 45% топлива, используемого на Восточном побережье Соединенных Штатов. Предлагая эту награду, власти демонстрируют свою приверженность защите жертв хакеров и надеются, что страны, укрывающие преступников, помогут привлечь их ответственности.

Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате была приостановлена работа крупного трубопровода. Американские СМИ заявляли о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. Однако Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер сообщила, что атаку осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявлял, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.

Позже в мае оператор трубопровода Colonial Pipeline вынужден был заплатить хакерам $4,4 млн. Министерство юстиции обнаружило и вернуло миллионы долларов в криптовалюте, которые заплатила киберпреступникам компания.

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