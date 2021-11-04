Далай-лама назвал способ улучшить карму

Для того, чтобы достичь «состояния Будды» (просветления), следует постоянно держать в уме бодхичитту, иными словами — заботиться о благе других. Об этом рассказал в четверг, 4 ноября, далай-лама XIV.

По его словам, если у человека нет сильных противоядий, то он не сможет устранить карму и будет вынужден сталкиваться с ее последствиями. Однако при постоянной практике бодхичитты, держа в уме сострадание и любовь, благая карма постепенно усиливается.

«Будучи людьми, мы должны использовать свой интеллект для достижения состояния Будды. Думаю, мы и в самом деле можем достичь состояния Будды <…> Я призываю учеников практиковать всеобъемлющую йогу <…> Постоянно держать в уме бодхичитту и размышлять о пустотности», — сказал далай-лама, отвечая на вопросы российских буддистов в ходе онлайн-учений.

Ранее, в июле, далай-лама XIV заявил, что для здоровья ему необходимо девять часов крепкого сна. Он пояснил, что это необходимо для спокойствия ума, которое, в свою очередь, способствует гармонизации физического состояния.

В сентябре далай-лама XIV также сообщил, что бороться с гневом и страхом, которые возникают из-за поверхностного взгляда на мир, помогает сострадание и глубокое постижение реальности. По его словам, ментальное здоровье намного важнее физического.