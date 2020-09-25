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Далай-лама рассказал об управлении гневом

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Бороться с гневом и страхом, которые возникают из-за поверхностного взгляда на мир, помогает сострадание и глубокое постижение реальности. Об этом в 22 сентября заявил Далай-лама XIV. Запись выступления доступна на его официальном сайте.

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«Все разрушительные эмоции базируются на поверхностном взгляде на вещи, в то время как положительные, например, сострадание или альтруизм — на анализе <…> Противоядие от таких разрушительных эмоций, как гнев и страх, — это сострадание и более глубокое постижение», — приводит слова Далай-ламы НСН.

Далай-лама убежден, что ментальное здоровье намного важнее физического, поскольку если у человека «есть такие состояния как покой, мудрость, умиротворение», то и физическое здоровье улучшится. В то же время, тело страдает, если у человека на ментальном уровне «слишком большой страх и гнев».

Он также отметил, что, по его мнению, современное образование должно включать уроки, посвященные изучению ума, эмоций и того, как с ними справляться, пишет сайт kp.ru.

В июне сообщалось, что лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама презентовал уже вторую песню для своего первого музыкального альбома. Доходы, полученные от продажи альбома, будут направлены на нужды образовательной программы университета Эмори.

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