Вильфанд спрогнозировал зимнюю погоду в Москве со следующей недели

Похолодание до нуля градусов днем, а также мокрый снег, снег и дождь прогнозируются в Москве во вторник, 9 ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Во вторник, 9 ноября, температура будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от нуля до +5 градусов. Дальше, предварительно, по прогнозам Росгидромета, температура будет еще понижаться на 1–2 градуса», — уточнил синоптик.

По его словам, с 9 ноября в Москве также прогнозируются небольшой мокрый снег, снег и дождь. Однако Вильфанд добавил, что перед похолоданием москвичей порадуют очень теплые четверг и пятница.

В эти дни, как отметил синоптик, воздух будет прогреваться до +12–13 градусов. При этом и выходные обещают быть довольно теплыми — прогнозируется до +7–9 в субботу и +3–8 градусов в воскресенье.

Накануне, 3 ноября, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о начале похолодания в Москве с 10 ноября. Она также предупредила о возможных осадках в виде дождя и мокрого снега.

Тогда как 4 ноября, согласно данным Гидрометцентра, москвичей ожидает облачность, небольшой дождь и до +8 градусов. Так, днем в Москве температура воздуха составит +6...+8 градусов, в ночное время суток столбики термометров останутся при неизменных показателях.