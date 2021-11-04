В Пентагоне не выявили нарушений при авиаударе по Кабулу в августе

Нарушений при авиаударе беспилотника по Кабулу в августе выявлено не было, заявил на брифинге в Пентагоне генеральный инспектор американских Военно-воздушных сил генерал Сами Саид 3 ноября.

Следствие не нашло нарушений закона, в том числе закона ведения военных действий, сказал Саид. Однако он признал, что были ошибки в исполнении боевой задачи, сбои связи, и всё это привело к жертвам среди гражданского населения.

«У меня была масса времени, чтобы изучать данные в течение нескольких недель, у солдат этого не было. У них были те же данные, но они должны были усвоить их, переработать и принять решение в течение нескольких часов», — рассказал генерал о сложностях ведения военных операций.

Он также пояснил, что на длительность обнародования результатов расследования повлияла секретность. Полный отчет представить общественности невозможно, поскольку методы, источники, тактика и процедуры, используемые при нанесении таких ударов беспилотников, засекречены.

Генерал Саид представил отчет о расследовании удара беспилотника по автомобилю Toyota Corolla в Кабуле 29 августа. В результате погибли трое взрослых афганцев и семеро детей.

Ударам США предшествовала серия взрывов, произошедших в Кабуле 26 августа, жертвами которых стали почти 200 человек. При этом среди жертв были американские военнослужащие, два гражданина Великобритании и ребенок подданного королевства. По данным Пентагона, к атакам могли быть причастны террористы «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

В сентябре The New York Times сообщила, что военные могли допустить ошибку и ударить с дрона по автомобилю мирного жителя. 17 сентября глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи подтвердил, что удар американского беспилотника по Кабулу был ошибочным и извинился.