Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Седьмая симфония»

Режиссер: Александр Котт. В ролях: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Янина Студилина, Борис Смолкин, Игорь Ясулович

Пронзительная история об одном из самых невероятных эпизодов Великой Отечественной войны. Ленинград. Весна 1942 года. После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание — исполнить в осажденном городе симфонию № 7 Дмитрия Шостаковича . Это невозможно — от оркестра осталось всего лишь несколько музыкантов: кто-то умер от голода, некоторые воюют на фронте или пропали без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив».

C 8 ноября, 21:20, телеканал «Россия»

«Родком»

Фото: предоставлено телеканалом СТС

Режиссер: Мария Кравченко. В ролях: Виктор Хориняк, Ольга Лерман, Ольга Кабо, Павел Савинков, Екатерина Кузнецова, Анастасия Имамова, Алина Алексеева, Николай Шрайбер, Галина Безрук, Матвей Семенов, Диана Енакаева, Елизавета Сапегина, Савелий Албутов, Александр Булатов, Ваня Дмитриенко

В новом, втором сезоне полюбившегося зрителям комедийного сериала его поклонники увидят присоединившихся к команде создателей — заслуженную артистку России Ольгу Кабо и Ваню Дмитриенко, автора хита «Венера — Юпитер» .

По сюжету центральный герой Сергей Шмелев (Виктор Хориняк) становится главой родительского комитета, сменив на этом месте свою возлюбленную и в прошлом одноклассницу Свету Суркову (Ольга Лерман) . Теперь она занимает должность классного руководителя, а ее мать стала новым директором школы. И эта дама всё время вмешивается в личную жизнь взрослой дочери...

С 8 ноября, 19:00, телеканал СТС

«Чиновница»

Фото: Kion

Режиссер: Оксана Карас. В ролях: Виктория Толстоганова, Максим Виторган, Алексей Агранович, Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова, Яна Гладких

Антикоррупционная мелодрама, в центре которой — служащая аппарата регионального минздрава Арина Алферова . Ее жизнь протекает в благоприятном ключе: работа в госорганах, квартира в центре, дорогая иномарка, салоны красоты. Всё начинает рушиться, когда в семье чиновницы происходит трагедия, связанная с поддельными лекарствами. Разгневанная и отчаявшаяся героиня Виктории Толстогановой решает бросить вызов системе, разоблачив ее теневую структуру.

С 5 ноября в онлайн-кинотеатре Kion

«Семейный бюджет»

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Евгений Абызов. В ролях: Юлия Александрова, Антон Филипенко, Валентина Ляпина, Георгий Стрелянный, Сергей Степин, Сергей Епишев, Feduk, Александр Лыков, Ксения Каталымова

Жизнеутверждающая комедия от сценаристов «Горько!» и «Я худею». Семья Фроловых из Краснодара (мама — учитель музыки, папа — инженер, двое детей) решается на самую серьезную покупку в жизни: берет квартиру в ипотеку . Но радость оказывается недолгой. Глава семьи остается без работы, и платить по кредиту больше нечем...

В онлайн-кинотеатрах «КиноПоиск HD», Ivi, Okko

«ГОГОL-МОГОL»

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Александр Котт. В ролях: Светлана Немоляева, Анатолий Белый

Душевная короткометражка. Взрослый мужчина, вынужденный ради успехов на работе жертвовать общением с семьей, приглашает свою маму в ресторан — отдохнуть от суеты, пообщаться с родным человеком и наконец выйти из состояния перманентного стресса. Но всё сразу идет не так: мама не может разобраться с меню, а телефон разрывается от звонков по работе.

В онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD»

«Везет»

Фото: предоставлено Агентством Lightagency

Режиссер: Владимир Щегольков. В ролях: Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Зоя Бербер, Юлия Снигирь, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Яна Сексте, Сергей Епишев, Михаил Полицеймако, Владимир Меньшов

Трагикомедия с Евгением Цыгановым в роли отзывчивого «трезвого водителя» . Иван Потапов (Цыганов) был чемпионом по мотогонкам на льду. Неудачный заезд на мототреке и серьезная травма стоили герою карьеры. Из-за проблем с алкоголем и отсутствия работы его семья распалась, и Иван остался совсем один. Развозя людей, он видит многих интересных персонажей, но судьбоносной для него становится встреча со стариком (Владимир Меньшов) на раритетной «Победе». Для оскароносного народного артиста эта роль стала последней.

С 4 ноября в онлайн-кинотеатре Ivi

Театр

Solaris

Фото: Театр Практика

Режиссер: Дмитрий Мелкин. В ролях: Владимир Мишуков, Игорь Миркурбанов, Сергей Епишев, Мириам Сехон, Александра Черкасова-Служитель, Кристина Соболева

Премьера мультимедийного театрально-выставочного проекта театра «Практика». Всё развернется в пространстве Музея Москвы, куда артисты театра перебрались на два года. Спектакль Дмитрия Мелкина (современная интерпретация «Соляриса») погрузит зрителей в виртуальную вселенную , где встреча с самим собой становится космической одиссеей. Кроме того, одновременно можно посетить вторую часть проекта — выставку арт-группы ППСC (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски) с элементами дополненной реальности, разработанной группировкой Immerse Lab.

5 ноября, 20:00, Музей Москвы, 2-й корпус

«Мария Каллас. Триумф и трагедия»

Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Режиссер: Нина Чусова. В ролях: Елена Стихина, Александр Домогаров

В Петербурге впервые покажут музыкальный спектакль — посвящение великой певице . Легендарная примадонна оперной сцены Мария Каллас покорила мир не только своим голосом, но и щедрым драматическим талантом. При жизни ее называли La Divina — «божественная». Солистка Мариинского театра Елена Стихина исполнит арии из опер «Аида», «Тоска», «Манон Леско», «Медея», «Травиата». Музыкальное сопровождение обеспечит Молодежный камерный оркестр. Дирижер — Ярослав Забояркин.

10 ноября, 20:00, Санкт-Петербургская филармония им. Д.Д. Шостаковича

«Петя, волк и Володя-музыкант»

Фото: РАМТ

Режиссеры: Егор Перегудов, Петр Айду. В ролях: Дарья Семенова, Прохор Чеховской, Данила Богачев, Георгий Гайдучик, Алексей Гладков, Павел Хрулев, Даниил Шперлинг, Яна Палецкая

Спектакль посвящен 85-летию всемирно известной симфонической сказки «Петя и волк», которую Сергей Прокофьев написал по заказу Наталии Сац специально для Центрального детского театра, и продолжает цикл мероприятий к 100-летию РАМТ . На сцене будет оркестр без дирижера, а на музыкальных инструментах заиграют животные... Создатели спектакля хотят заново открыть наследие советского авангарда и научить детей воспринимать симфоническую музыку.

7 ноября, 16:00 и 19:00, РАМТ, Большая сцена

«Анна Каренина»

Фото: предоставлено пресс-службой спектакля «Анна Каренина»

Режиссер: Илья Авербух. В ролях: Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Роман Костомаров, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин

Чемпионы на льду — в премьерном спектакле Ильи Авербуха по русской классике. Роман Льва Толстого расскажут без слов . Неожиданные режиссерские решения, потрясающая музыка и стильные, экстравагантные костюмы. Лучшие мировые фигуристы покажут себя настоящими драматическими актерами и перенесут зрителей во времена салонов и скачек, балов и спиритических сеансов, любви и страсти.

4 ноября, 19:00; 5 и 6 ноября, 13:00 и 18:00; 7 ноября, 18:00; Дворец спорта «Лужники»

Выставки

«Михаил Врубель»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Третьяковка представила многогранный мир Михаила Врубеля во всей возможной полноте. На выставке можно увидеть более 300 произведений художника . Галерея обладает самым крупным собранием работ Врубеля, но, кроме того, для экспозиции доставили более 100 работ из Русского музея и из 17 музейных и частных коллекций. Живопись, графика, монументальные панно для особняков, плафон с горизонтальной экспозицией, скульптура, майолика, фотографии, костюм — всё это многообразие творчества Врубеля открыто взору посетителей на трех этажах галереи.

До 8 марта, Новая Третьяковка

«Величайший драматург»

Фото: предоставлено пресс-службой ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

В рамках программы XXV Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского московский Бахрушинский музей представляет в Великом Новгороде выставку к 200-летию со дня рождения писателя. Экспозиция расскажет о спектаклях, поставленных по произведениям Достоевского . Посетители смогут познакомиться с оригиналами сценографических работ известных художников — Александра Бенуа, Сергея Бархина, Мстислава Добужинского, Энара Стенберга. Также на выставке гостям покажут театральные афиши, эскизы костюмов и декораций, фотографии.

До 24 января, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Великий Новгород

«На следующий день»

Фото: предоставлено пресс-службой Центра имени С. Курёхина

Международная российско-венгерская выставка задается вопросом: если человечество оставит Землю и отправится на другую планету, что оно может унести с собой, чтобы начать существование заново? Все художники, представленные в экспозиции, живут в Санкт-Петербурге, но в последние годы работают в Паче и Топшоне — небольших венгерских городах рядом с озером Балатон. Их художественный стиль имеет сильный индивидуальный характер, объединенный универсальным подходом.

До 1 декабря, Центр современного искусства имени Сергея Курехина, Санкт-Петербург

«Снег на траве»

Фото: предоставлено Еврейским музеем и центро толерантности

Выставка режиссера Юрия Норштейна и его жены — художницы Франчески Ярбусовой приурочена к 80-летию мультипликатора . К своим работам Норштейн относится как к мифотворчеству, изобретая вместе с супругой вселенные на стыке живописи и литературы. Обитатели этих вселенных — герои «Ежика в тумане», «Сказки сказок», «Цапли и журавля» — собраны их создателями из реальности и вымысла, прошлого и будущего, детских воспоминаний и размышлений взрослого человека.

До 9 января, Еврейский музей и центр толерантности