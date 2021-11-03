Журналист поинтересовался у Джона Керри качеством сна Байдена

Корреспондент британского телеканала GB News 3 ноября поинтересовался у спецпредставителя президента США, бывшего госсекретаря Джона Керри качеством сна американского лидера Джо Байдена.

Журналист пытался получить ответ на свой вопрос в кулуарах саммита СОР26 в Глазго. При этом он задал вопрос о сне Байдена несколько раз.

Керри изначально проигнорировал журналиста, после этого сотрудника телеканала, продолжающего задавать вопрос, несколько раз отогнала охрана дипломата.

1 ноября Байден едва не уснул во время климатического саммита в Глазго, Шотландия. Кадры появились в Twitter журналиста The Washington Post Зака Брауна. Как следует из видео, глава Белого дома несколько раз прикрывал глаза на несколько секунд, борясь со сном. При этом политика несколько раз будили модераторы.

Окончательно Байдена разбудил сотрудник его аппарата. После заданного им вопроса американский лидер продолжил слушать выступающих.

На следующий день в эфире американского телеканала Fox News телеведущий Шон Хэннити назвал оскорбительной и позорной поездку Байдена в Европу.

В конце августа в Сеть попали кадры, сделанные журналистами на переговорах Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. На видео американский лидер сидел с закрытыми глазами, в то время как израильский политик в течение пары минут что-то ему рассказывал.

Пользователи Сети предположили, что американский лидер вздремнул.

Во время президентской кампании 2020 года конкурент демократа Байдена республиканец Дональд Трамп назвал своего соперника Сонным Джо, позднее прозвище закрепилось за демократом.