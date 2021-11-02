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Ведущий Fox News назвал катастрофой поездку Байдена в Европу

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Поездка президента США Джо Байдена в Европу была «полнейшей катастрофой». Такое мнение в эфире американского телеканала Fox News высказал 2 ноября телеведущий Шон Хэннити.

«Это грустно, позорно, оскорбительно», — характеризовал журналист работу Байдена.

Он продемонстрировал кадры, на которых видно, как лидер США публично дремлет во время встречи на тему изменения климата и припомнил прозвище, которым не раз называл Байдена экс-президент Дональд Трамп.

«Я думаю, Дональд Трамп был прав. «Сонный Джо» оправдывает свое прозвище», — отметил ведущий.

Он раскритиковал «всеобъемлющее извинение» Байдена перед Европой за «злодеяния Америки» на климатическом саммите.

Кроме того, Хэннити обвинил главу Белого дома в непоследовательных шагах, касающихся добычи нефти.

«Он снизил наши поставки нефти и газа, в то же самое время — уже во второй раз! Он умоляет ОПЕК, и Саудовскую Аравию, и Ближний Восток, и [президента РФ] Владимира Путина качать больше нефти», — возмутился журналист.

Он отметил, что, по словам сенатора Баррассо, США получают «больше нефти от Путина, чем от Аляски».

Кроме того, телеведущий задался вопросом, почему Белый дом не попытался остановить строительство российского трубопровода «Северный поток — 2», но при этом «уничтожил высокооплачиваемые рабочие места для американских специалистов в энергетической отрасли, в частности на трубопроводе Keystone XL».

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Ранее в тот же день действия Байдена на посту главы государства катастрофой назвал американский сенатор-республиканец Рик Скотт. По его словам, «всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей». Сенатор пояснил, что в третьем квартале ВВП страны упал до 2% в годовом исчислении «на фоне растущих при Байдене инфляционного кризиса и кризиса в цепочке поставок».

До этого, 31 октября, NBC News опубликовал опрос, согласно результатам которого против деятельности президента США выступили 54% американцев. Работой американского лидера довольны только 42% опрошенных, что на семь пунктов ниже, чем данный показатель в августе. Кроме того, из данных опроса следует, что семь из 10 участников опроса, почти половина из которых — демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.

В свою очередь американский политолог Брюс Маркс сказал «Известиям», что рейтинг одобрения 42% является еще достаточно высоким показателем, поскольку, по его словам, Байден плохо справляется со своей работой.

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