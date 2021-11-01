Прямой эфир
Мир
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе
Наука
Россия и Зимбабве договорились о сотрудничестве в космической отрасли
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Общество
Общественники попросили председателя Госдумы лишить Рашкина депутатского мандата
Мир
Премьер Чехии предрек Европе энергетическую бедность без российского газа
Мир
Минобороны Украины опровергло данные о наращивании сил ВС РФ у границы
Мир
Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $300 млрд
Мир
Макрон призвал страны ежегодно выделять $100 млрд на программы по климату
Экономика
Минтранс указал на критическое состояние общественного транспорта в РФ
Общество
СК возбудил дело после отравления российских туристов в отеле Египта

Байден едва не уснул во время климатического саммита в Глазго

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден едва не уснул во время климатического саммита в Глазго, Шотландия. Соответствующее видео появилось 1 ноября в Twitter журналиста The Washington Post Зака Брауна.

Зеленый шум: чем политика Байдена грозит глобальному рынку
Почему сенаторы выступили против преждевременного отказа от нефти

Как следует из видеролика, глава Белого дома несколько раз прикрывал глаза на несколько секунд, борясь со сном. Американского лидера несколько раз будили модераторы.

Окончательно политика разбудил сотрудник его аппарата. Он задал демократу какой-то вопрос, после чего Байден протер глаза и продолжил слушать выступающих.

В конце августа в Сеть попали кадры, сделанные журналистами на переговорах Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. На видео американский лидер сидел с закрытыми глазами, в то время как израильский политик в течение пары минут что-то оживленно ему рассказывал.

Пользователи Сети предположили, что американский лидер вздремнул.

23 августа Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Динн Крисуэлл всего через несколько мгновений после разговора с ней. По мнению критиков, оплошность является очередным свидетельством когнитивного регресса политика.

Во время президентской кампании 2020 года конкурент демократа Байдена республиканец Дональд Трамп назвал своего соперника «сонным Джо», прозвище закрепилось за демократом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021