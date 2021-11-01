Президент США Джо Байден едва не уснул во время климатического саммита в Глазго, Шотландия. Соответствующее видео появилось 1 ноября в Twitter журналиста The Washington Post Зака Брауна.

Как следует из видеролика, глава Белого дома несколько раз прикрывал глаза на несколько секунд, борясь со сном. Американского лидера несколько раз будили модераторы.

Окончательно политика разбудил сотрудник его аппарата. Он задал демократу какой-то вопрос, после чего Байден протер глаза и продолжил слушать выступающих.

В конце августа в Сеть попали кадры, сделанные журналистами на переговорах Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. На видео американский лидер сидел с закрытыми глазами, в то время как израильский политик в течение пары минут что-то оживленно ему рассказывал.

Пользователи Сети предположили, что американский лидер вздремнул.

23 августа Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Динн Крисуэлл всего через несколько мгновений после разговора с ней. По мнению критиков, оплошность является очередным свидетельством когнитивного регресса политика.

Во время президентской кампании 2020 года конкурент демократа Байдена республиканец Дональд Трамп назвал своего соперника «сонным Джо», прозвище закрепилось за демократом.