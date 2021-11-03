Путин заявил о важности создания лазерного оружия повышенной мощности

Президент России Владимир Путин в среду, 3 ноября, подчеркнул важность создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности и новых робототехнических военных комплексов для Вооруженных сил РФ.

«Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам, а значит, еще больше будут укреплять безопасность нашей страны», — заявил Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Кроме того, президент отметил, что появление у России оружия, основанного на новых физических принципах, стало прорывом в области военных технологий и помогло укрепить стратегический паритет.

По словам Путина, «сегодня разработка и серийное производство такого эффективного высокотехнологичного инновационного оружия — одно из ключевых направлений развития вооруженных сил».

«Не раз отмечал, что благодаря российскому оборонно-промышленному комплексу, фундаментальной и прикладной науке сделан очень серьезный задел в этом направлении. Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал», — заявил глава государства.

Президент также указал, что разработка перспективных образцов вооружения должна быть в полной мере отражена в готовящейся новой госпрограмме до 2033 года.

4 октября российские военные провели второй пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки (АПЛ), на этот раз из подводного положения. По данным Минобороны РФ, стрельба была произведена по условной морской цели. Полет «Циркона» соответствовал заданным параметрам, он поразил условную цель. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели ракетой.

29 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

В июле 2020 года начальник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковник Сергей Панков заявил, что в ближайшее время в области создания лазерного и сверхвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.