Прямой эфир
Армия
Путин заявил о важности создания лазерного оружия повышенной мощности
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту крушения Ан-12 под Иркутском
Мир
МИД РФ опроверг информацию о стягивании войск к границе с Украиной
Общество
В России получить ИНН можно будет на портале «Госуслуги»
Политика
В Госдуме назвали близоруким заявление Байдена о «тундре в огне»
Мир
Третий корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфор
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Общество
Брянская область продлила нерабочие дни до 14 ноября
Мир
Верховная рада уволила главу минобороны Украины Тарана
Мир
Глава минздрава ФРГ заявил о четвертой волне пандемии в Германии

Путин заявил о важности создания лазерного оружия повышенной мощности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 3 ноября, подчеркнул важность создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности и новых робототехнических военных комплексов для Вооруженных сил РФ.

«Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам, а значит, еще больше будут укреплять безопасность нашей страны», — заявил Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Кроме того, президент отметил, что появление у России оружия, основанного на новых физических принципах, стало прорывом в области военных технологий и помогло укрепить стратегический паритет.

Гиперзвуки боя: новое супероружие проверят в полевых условиях
Какие основанные на новых физических принципах военные разработки примут участие в маневрах

По словам Путина, «сегодня разработка и серийное производство такого эффективного высокотехнологичного инновационного оружия — одно из ключевых направлений развития вооруженных сил».

«Не раз отмечал, что благодаря российскому оборонно-промышленному комплексу, фундаментальной и прикладной науке сделан очень серьезный задел в этом направлении. Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал», — заявил глава государства.

Президент также указал, что разработка перспективных образцов вооружения должна быть в полной мере отражена в готовящейся новой госпрограмме до 2033 года.

4 октября российские военные провели второй пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки (АПЛ), на этот раз из подводного положения. По данным Минобороны РФ, стрельба была произведена по условной морской цели. Полет «Циркона» соответствовал заданным параметрам, он поразил условную цель. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели ракетой.

29 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

В июле 2020 года начальник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковник Сергей Панков заявил, что в ближайшее время в области создания лазерного и сверхвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021