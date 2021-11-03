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Белоруссия оценила потери от санкций в гражданской авиации

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Упущенная выгода белорусской гражданской авиации из-за санкций Евросоюза оценивается в $10 млн ежемесячно. Об этом в среду, 3 ноября, заявил директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

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«Упущенная выгода состоит из некоторых элементов. Это связано и с облетом, и с потерей рынка. Упущенная выгода, мы рассчитываем, где-то около $10 млн в месяц», — сказал он на пресс-конференции в Минске.

Он уточнил, что речь идёт о потерях гражданской авиации в целом.

Кроме того, авиационные власти Белоруссии намерены в перспективе обратиться в международный суд с исками о взыскании убытков и упущенной выгоды.

«Те убытки, которые связаны с необходимостью облета (белорусскими авиаперевозчиками территории ЕС — Ред.), упущенная выгода (белорусских авиакомпаний — Ред.) в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров, монетизируются. И в соответствующее время соответствующие судебные иски будут поданы», — заявил Сикорский.

Он отметил, что белорусскому перевозчику «именно по национальному признаку, запрещено обслуживание в европейских авиапортах, европейским компаниям очень настоятельно рекомендовано соблюдать облет территории Белоруссии и запрет на использование ее воздушного пространства».

Однако, вопроса прямых санкций ни в отношении «Белавиа», ни в отношении национального аэропорта в Минске в настоящее время нет, добавил Сикорский.

В июне этого года ЕС принял секторальные экономические санкции в отношении Минска в связи с инцидентом с самолетом ирландской компании Ryanair. 23 мая лайнер совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexта Роман Протасевич.

Страны ЕС обвинили Минск в опасных действиях и призвали отпустить оппозиционера. Белорусской авиакомпании запретили полеты в ЕС, а европейским перевозчикам предписали облетать территорию республики.

Позднее Брюссель заявил о намерении ужесточить и расширить санкции против Белоруссии уже из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

18 октября глава МИД ФРГ Хайко Маас обвинил Белоруссию в переправке нелегальных мигрантов в Евросоюз и заявил, что ЕС в этой связи введет новые санкции в отношении республики. Как уточнил Маас, новые санкции коснутся авиакомпаний, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов в республику.

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