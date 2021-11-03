Режиссер фильма «Братство» рассказал о главных темах кинокартины

Патриотизм неофициального характера и мужская дружба — такие темы прозвучат в фильме авторства режиссера Павла Лунгина «Братство», который посвящен периоду пребывания советских войск на территории Афганистана. Об этом стало известно в преддверии премьеры произведения в среду, 3 ноября.

«Я для себя решил, что этот фильм будет не про парадный патриотизм, а про патриотизм неофициальный, это будет фильм о мужских отношениях, о дружбе», — поделился Лунгин.

Советские войска получили приказ о возвращении домой, но дома солдат ждет совершенно другая страна: не «брежневский застой», как это было во время входа, а излет «горбачевской перестройки».

Душещипателен фрагмент фильма, в котором из магнитофона советского солдата звучат гитарные рифмы Егора Летова — «Всё идет по плану». После начинается бой.

Премьера фильма «Братство» состоится в эту субботу, 6 ноября, на телеканале РЕН ТВ. Как только на произведение открылись телевизионные права, руководство телеканала сразу приобрело фильм.

«Братство» — картина, основанная на подлинных воспоминаниях и военных эпизодах. Это ценно как для РЕН ТВ, так и для экспертов в области нон-фикшн-производства. Составить свое мнение о фильме телезрители смогут совсем скоро. Режиссер и актеры уверены: произведение посмотрят самые разные телезрители, начиная от тех, кто прошел через пекло Афганистана, и заканчивая людьми, для которых эта история пока неизведанная.