В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19 на дрожжах

Украинскую вакцину от COVID-19, основу которой составляют специальные гуманизированные дрожжи, протестируют в институтах Польши. Об этом сообщает украинский портал «Здоровье 24».

Отмечается, что проект разработки препарата длился около полутора лет, и сейчас работа почти на стадии завершения. Однако исследования на территории страны провести невозможно, поскольку ни в одной из украинских лабораторий не размножают коронавирус нового типа.

Польские ученые будут тестировать украинскую разработку на мышах. На первом этапе в Гданьске в эксперименте будут участвовать обычные грызуны, а в случае успеха последующие опыты проведут на трансгенных, уязвимых к COVID-19. Второй этап должен пройти в Кракове.

По словам директора Института биологии клетки академика Андрея Сибирного, первые результаты будут известны уже во второй половине ноября.

Ученый также выразил сомнения, что Украина сможет реализовать производство вакцины, поскольку это дорогостоящий и затратный процесс. Кроме того, в стране отсутствуют технологии промышленного выпуска очищенных генно-инженерных белков. Вся субстанция привозится из-за границы.

2 октября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, первый украинский препарат сойдет с линии уже в следующем году.

За сутки 1 ноября на Украине зафиксировано более 19 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели свыше 12 тыс. человек, скончались 700. Об этом 2 ноября сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения страны. Отмечается, что с начала вакцинации в стране одну дозу получили 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 515 248 человек.