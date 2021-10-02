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Зеленскому пообещали выпустить украинскую вакцину от COVID-19 в 2022 году

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Украинские власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. Об этом на собрании пропрезидентской фракции «Слуга народа» во Львовской области заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, отвечая на соответствующий вопрос президента Владимира Зеленского.

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«У нас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и против COVID. В этом году мы четко будем знать дедлайны изготовления вакцин. Но уже в следующем году точно с линии сойдет первая украинская вакцина», — цитирует Ляшко «РИА Новости».

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что Украина должна иметь собственные мощности для производства вакцин от коронавируса. В начале мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что три группы ученых в стране разработали прототипы вакцин от этой инфекции.

29 сентября глава минздрава страны сообщал, что более 34 тыс. доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения.

В конце августа Варшава передала Киеву 650 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca. Украина также получила средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и кардиомониторы.

20 сентября Ляшко допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса на Украине. Он напомнил, что в настоящее время в стране иммунизация добровольная. Граждане «определенных категорий профессий» могут быть включены в список тех, кто должен сделать прививку в обязательном порядке.

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым правилам, COVID-сертификаты будут разделяться на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения красной зоны карантина при наличии большого количества вакцинированных.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом в России доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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