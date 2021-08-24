Польша передала Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Варшава передала Киеву 650 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca. Об этом 24 августа сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Спасибо правительству Польши и господину президенту Анджею Дуде за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную нашей стране в рамках борьбы с COVID-19», — написал министр. По его словам, вакцины уже развезли в регионы Украины.

Украина также получила средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и кардиомониторы. Оборудование передадут больницам страны.

Как уточнил Ляшко, помощь была гуманитарной, то есть бесплатной. Однако несколько дней назад глава минздрава Польши Вальдемар Краска заявил, что страна продаст Украине вакцины против коронавируса с истекающим сроком годности. Тогда речь шла об 1 млн доз.

По словам Краски, передача препаратов от COVID-19 пройдет на коммерческой, а не безвозмездной основе.

На Украине началась новая волна коронавируса, пик которой ожидается в сентябре-октябре, 19 августа заявил врач-иммунолог Андрей Волянский. По его словам, смягчить волну можно, однако она точно будет связана со штаммом коронавируса «Дельта».

Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. Используется несколько вакцин от коронавирусной инфекции: Covishield Oxford от компании AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech. С 18 апреля в стране начали использовать вакцину Pfizer, с 26 апреля — Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, вакцина Moderna стала доступна украинцам с 22 июля.