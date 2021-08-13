Польша продаст Украине вакцины AstraZeneca с истекающим сроком годности

Польша продаст Украине более 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции с истекающим сроком годности. Об этом сообщил в пятницу, 13 августа, заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.

Он уточнил, что 650 тыс. доз препарата AstraZeneca будут поставлены украинцам уже в августе. Тогда как остальную подобную партию препарата Украина закупит в течение следующих месяцев.

По словам Краски, передача препаратов от COVID-19 будет производиться на коммерческой, а не безвозмездной основе.

В середине июня на Украине продлили карантин до конца августа. В регионах, находящихся в зоне эпидемиологической опасности, действует требование носить маски в общественных учреждениях, заполняемость кинотеатров не должна превышать 50% от общей вместимости, перевозка пассажиров в общественном транспорте может осуществляется только на сидячих местах.

При этом 28 июля в стране ввели обязательный карантин для всех въезжающих в страну из России и Индии не привитых от COVID-19 людей. Отмечалось, что мера принимается из-за широкого распространения штамма «Дельта». Также было решено вернуть ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну невакцинированных людей.

Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. Используется несколько вакцин от коронавирусной инфекции: Covishield Oxford от компании AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech. С 18 апреля в стране начали использовать вакцину Pfizer, с 26 апреля — Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, вакцина Moderna стала доступна украинцам с 22 июля.