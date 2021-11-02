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От коронавируса на Украине за минувшие сутки умерли 700 человек

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За прошедшие сутки на Украине зафиксировано более 19 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели свыше 12 тыс. человек, скончались 700. Об этом 2 ноября сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения страны.

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«За сутки 1 ноября на Украине: зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 263, медработников — 339); 273 307 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы — 65 630 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 188 человек; летальных исходов — 700; выздоровели — 12 639 человек», — говорится в сообщении.

С начала пандемии, по данным министерства, на Украине COVID-19 заболели 2 955 693 человека; выздоровели 2 454 737 человек, летальных случаев — 68 727.

Отмечается, что с начала вакцинации в стране одну дозу получили 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 515 248 человек.

Ранее, 28 октября, за сутки на Украине COVID-19 заболели 26 071 человек, что стало рекордным показателем с начала пандемии коронавируса.

До этого, 22 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что число людей на Украине, умирающих от COVID-19, вскоре может достигнуть 1 тыс. в сутки.

2 октября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, первый украинский препарат сойдет с линии уже в следующем году.

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым нормам, COVID-сертификаты будут разделяться на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения красной зоны карантина при наличии большого числа вакцинированных.

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