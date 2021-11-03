Ученые обнаружили фальсификацию части испытаний вакцины Pfizer

Клинические испытания вакцины Pfizer проходили с нарушениями и фальсификациями. Об этом ученые-авторы британского еженедельного научный журнал The BMJ (British Medical Journal) сообщили на сайте издания.

«Сообщается о проблемах с целостностью данных в ходе испытания вакцины Pfizer. Наше последнее расследование получило информацию от осведомителя, участвовавшего в ключевом испытании вакцины Pfizer против COVID-19. Ее доказательства поднимают серьезные вопросы о целостности данных и регулирующем надзоре за испытаниями препарата», — говорится в материале.

Инсайдером оказалась бывший региональный директор исследовательской группы Ventavia Брук Джексон. По данным журнала, она участвовала в испытаниях вакцины и предоставила подтверждающие нарушения материалы.

Среди обнаруженных проблем — ненадлежащие условия хранения препаратов, доступ к данным испытуемых, ошибки в данных. Джексон заявила, что проверки качества постоянно вызывали нарекания у аудиторов, а стоило Брук пожаловаться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), ее уволили.

«Компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, недкачественно обучала персонал для проведения вакцинации, утаивала данные побочных эффектах, возникавших в ходе третьей фазы испытаний», — сообщило издание.

30 октября стало известно, что школьник, привитый вакциной Pfizer, скончался в Южной Корее. Что привело к такой реакции организма выясняют специальные ведомства, так как в медицинских учреждениях нет информации о хронических заболеваниях мальчика.

Ранее FDA разрешило экстренно использовать вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для иммунизации детей от 5–11 лет. Согласно данным исследований, у 3,1 тыс. детей не было обнаружено серьезных побочных эффектов.

В марте сообщалось, что в Швейцарии с начала вакцинации от коронавируса выявлено почти 600 случаев побочных эффектов после прививок. 343 случая побочных эффектов зафиксировано при применении вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, а еще 251 случай — после прививки препаратом Moderna.