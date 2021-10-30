В Южной Корее умер привитый Pfizer подросток

Школьник, привитый вакциной от коронавируса Pfizer, скончался в Южной Корее. Об этом 30 октября сообщило издание Korea Herald.

Прививку старшекласснику сделали 13 августа. Подросток умер через 75 дней.

В медицинских учреждениях нет информации о хронических заболеваниях мальчика. Причину смерти школьника устанавливают профильные ведомства страны.

Этот случай первый в стране. С середины июля в Южной Корее были вакцинированы старшеклассники и те, кто будет сдавать национальный вступительный экзамен в колледж, намеченный на 18 ноября.

Накануне американское управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренно использовать вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для иммунизации детей от 5–11 лет. Согласно данным исследований, у 3,1 тыс. детей не было обнаружено серьезных побочных эффектов.

В марте сообщалось, что в Швейцарии с начала вакцинации от коронавируса выявлено почти 600 случаев побочных эффектов после прививок. 343 случая побочных эффектов зафиксировано при применении вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, а еще 251 случай — после прививки препаратом Moderna.

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