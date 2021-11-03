Синоптик спрогнозировал «радиационный» туман в других регионах

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус перечислил регионы, в которых ожидается «радиационный» туман.

В беседе с Pravda.Ru во вторник, 2 ноября, Леус отметил, что зона туманов в России является очень обширной: от западной границы и до территории Костромской и Нижегородской области на востоке, и от берегов Белого моря в Архангельской области до Саратовской и Самарской областей.

«Учитывая, что этот антициклон медленно уходит на юго-восток, есть некая вероятность образования подобного явления завтра на территории Приволжского федерального округа, на Средней Волге, на Нижней Волге. На юге Предуралья, на Южном Урале», — спрогнозировал синоптик.

Ранее 2 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям» о причинах тумана в Москве. По его словам, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов.

«Оно называется радиационное выхолаживание — это не имеет никакого отношения к радиоактивности. Энергетическое выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков», — сообщил специалист.

В беседе с телеканалом «Звезда» он пояснил, что при отсутствии облаков днем солнце прогревает поверхность земли, солнечные лучи не рассеиваются, не отражаются, они полностью достигают подстилающей поверхности и прогревают ее. Ночью при отсутствии облаков происходит интенсивное выхолаживание прогревающей поверхности. Количество молекул водяного пара не может сохраняться и происходит конденсация водяных паров — этот конденсат и является туманом, отмечает НСН.

В этот же день главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что Московский регион остается «под влиянием периферии антициклона».

Густой туман окутал улицы Москвы вечером 1 ноября. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В МЧС предупредили о сильном тумане в столице и области 1 ноября. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили значительно снижать скорость движения и не отвлекаться на пользование гаджетами.

В ГИБДД рекомендовали водителям отказаться от поездок на личных авто. При этом в Дептрансе заявили, что погодные условия не повлияли на работу наземного общественного транспорта, отмечает «Москва 24».