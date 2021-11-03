Прямой эфир
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Общество
Синоптик спрогнозировал «радиационный» туман в других регионах
Мир
Россия попросила у США конкретики о применении ядерного оружия
Мир
Байден назвал «тундру в огне» проблемой России
Спорт
«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов и вышел в плей-офф
Авто
В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси
Мир
Wizz Air по непредвиденным причинам вернула в Будапешт летевший в Москву самолет
Мир
Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в увеличении цен на нефть
Общество
Вильфанд пообещал жителям Подмосковья очень теплую погоду
Мир
Джонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на климатическом саммите
Сюжет:

Синоптик спрогнозировал «радиационный» туман в других регионах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус перечислил регионы, в которых ожидается «радиационный» туман.

В беседе с Pravda.Ru во вторник, 2 ноября, Леус отметил, что зона туманов в России является очень обширной: от западной границы и до территории Костромской и Нижегородской области на востоке, и от берегов Белого моря в Архангельской области до Саратовской и Самарской областей.

«Учитывая, что этот антициклон медленно уходит на юго-восток, есть некая вероятность образования подобного явления завтра на территории Приволжского федерального округа, на Средней Волге, на Нижней Волге. На юге Предуралья, на Южном Урале», — спрогнозировал синоптик.

Ранее 2 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям» о причинах тумана в Москве. По его словам, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов.

«Оно называется радиационное выхолаживание — это не имеет никакого отношения к радиоактивности. Энергетическое выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков», — сообщил специалист.

В беседе с телеканалом «Звезда» он пояснил, что при отсутствии облаков днем солнце прогревает поверхность земли, солнечные лучи не рассеиваются, не отражаются, они полностью достигают подстилающей поверхности и прогревают ее. Ночью при отсутствии облаков происходит интенсивное выхолаживание прогревающей поверхности. Количество молекул водяного пара не может сохраняться и происходит конденсация водяных паров — этот конденсат и является туманом, отмечает НСН.

В этот же день главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что Московский регион остается «под влиянием периферии антициклона».

Густой туман окутал улицы Москвы вечером 1 ноября. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В МЧС предупредили о сильном тумане в столице и области 1 ноября. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили значительно снижать скорость движения и не отвлекаться на пользование гаджетами.

В ГИБДД рекомендовали водителям отказаться от поездок на личных авто. При этом в Дептрансе заявили, что погодные условия не повлияли на работу наземного общественного транспорта, отмечает «Москва 24».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021