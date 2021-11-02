Под Белгородом пенсионерка провалилась в люк и умерла от переохлаждения

В Белгородской области пожилая женщина провалилась в водопроводный люк и не смогла оттуда выбраться, в результате чего скончалась от переохлаждения. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в управлении СК РФ по региону.

Отмечается, что тело женщины было обнаружено 21 октября в наполненном водопроводном колодце уличной колонки.

«По версии следствия, накануне потерпевшая с ведрами пошла за водой на колонку, рядом с которой находился люк без крышки. Пожилая женщина упала в открытый люк, самостоятельно выбраться не смогла и умерла от длительного нахождения в холодной воде. Водопроводный колодец обслуживается производственным подразделением «Корочанский район» филиала «Центральный» «Белоблводоканала», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионерки по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

«Следователи устанавливают все обстоятельства гибели пожилой женщины, изучают документацию, касающуюся принадлежности и эксплуатации водопроводного колодца в целях установления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СУ СК.

Днем ранее двое сотрудников Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь упали в кипяток в подвале лицея в Новосибирске. Один из пострадавший впоследствии скончался в больнице.