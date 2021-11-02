В Крыму сравнили новые санкции Зеленского с укусом комара медведю

Очередной пакет незаконных антироссийских санкций, принятый на Украине, для самой России «как укус комара спокойному медведю». Об этом во вторник, 2 ноября, заявила «Известиям» сенатор Российской Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

«А вот на что нужно обратить внимание, так это на тот факт, что указ свой [президент Украины] Владимир Зеленский издал на фоне нового витка конфронтации в Донбассе и связано всё это не только с началом применения украинским командованием турецких беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2,но и с увеличением присутствия тяжелой боевой техники на всей линии разграничения», — указала сенатор.

Киев, очевидно, готовится к наступлению, что к тому же подтверждается визитом на Украину главы Пентагона Ллойда Остина, который обещал Киеву «негласную поддержку его военным действиям в борьбе с сепаратистами» и предсказуемое затягивание страны в НАТО, подчеркнула Ковитиди.

Кроме того, это, по ее словам, подтверждает и предстоящая поездка украинской правительственной делегации в Вашингтон, где делегаты примут участие в заседании Комиссии по вопросам двустороннего стратегического партнерства. На ней, как уже известно, будет подписана новая редакция Хартии стратегического партнерства между Украиной и США.

Также Ковитиди призвала не забывать, что в начале сентября президент США Джо Байден и Зеленский, «думая исключительно о себе любимых», подписали соглашение о совместном противодействии газопроводу «Северный поток-2» (СП-2).

Сенатор уверена, что Вашингтон и Киев, не способные отменить Минские соглашения или остановить запуск СП-2, решились на очередную украино-американскую военную хитрость, которая, как они думает, не просматривается. По мнению политика, США вместе с Украиной решили спровоцировать военный конфликт в Донбассе, вынудив Россию, которая заботится о соотечественниках, прибегнуть к ответным мерам военного характера.

«После чего Зеленский совместно с Байденом, дружно, спина к спине, садятся на одного белого коня и верхом торжественно — помпезно въезжают в Брюссель, размахивая потрепанным знаменем российской угрозы. При этом важны заготовленные ими лозунги якобы о том, что газопровод «Северный поток – 2» развязывает России руки и поэтому представляет непосредственную угрозу для всего мира», — спрогнозировала Ковитиди.

По ее словам, очевидно, что судьба европейцев меньше всего беспокоит Зеленского и Байдена, поэтому украино-американские санкции необходимо рассматривать как элементы гибридной войны против России.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал новый пакет санкций Украины против граждан России из-за проведения выборов на территории Крыма — очередной глупостью украинского руководства. С одной стороны, власти Украины требуют увеличения поставок российского газа через территорию страны, а с другой стороны, на всех международных площадках и форумах они нападают на Россию, подметил сенатор.

Ранее в этот день Зеленский ввел в действие новый санкционный пакет против России. В частности, под ограничения попали граждане РФ, умеющие отношение к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма.

Санкции были приняты на заседании Совбеза Украины 15 октября. В общей сложности четырьмя указами они введены против 140 физических и 50 юридических лиц, которые были причастны к организации выборов в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Также в санкционный список попала сеть магазинов Mere и ее бенефициары, компания Group-IB, регистратор доменных имен Reg.Ru, симферопольский СИЗО № 1, судостроительный завод «Море» в Феодосии, Севастопольский научно-технический центр «Импульс-2», украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр» и «Украинско-средиземноморские авиалинии».

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, ограничения введены против причастных к проведению «незаконных выборов» на территориях, которые Киев считает временно оккупированными.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.