В СФ назвали глупостью новые санкции Киева против России из-за выборов в Крыму

Новый пакет санкций Украины против граждан России из-за проведения выборов на территории Крыма — это очередная глупость руководства страны. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это очередная глупость руководства Украины. Выборы были в Крыму — это территория Российской Федерации и наше внутреннее дело, которое их вообще не касается. Что же до участия в выборах жителей Донбасса, то они все граждане России и имеют право голосовать, для этого и были созданы участки. <…> Украина плавно движется к тому, чтобы Россия в отношении нее ввела полную блокаду, прервав все экономические связи. Тогда только Киев поймет, что до сих пор он живет за счет Москвы», — рассказал он.

С одной стороны, власти Украины требуют увеличения поставок российского газа через территорию страны, а с другой стороны, на всех международных площадках и форумах они нападают на Россию, подметил сенатор.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый санкционный пакет против России. В частности, под ограничения попали граждане РФ, умеющие отношение к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма.

Санкции были приняты на заседании Совбеза Украины 15 октября. В общей сложности четырьмя указами они введены против 140 физических и 50 юридических лиц, которые были причастны к организации выборов в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Также в санкционный список попала сеть магазинов Mere и ее бенефициары, компания Group-IB, регистратор доменных имен Reg.Ru, симферопольский СИЗО № 1, судостроительный завод «Море» в Феодосии, Севастопольский научно-технический центр «Импульс-2», украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр» и «Украинско-средиземноморские авиалинии».

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, ограничения введены против причастных к проведению «незаконных выборов» на территориях, которые Киев считает временно оккупированными.

5 октября Украина ввела санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму, а также в отношении членов избирательных комиссий. В соответствующем указе президента страны содержались фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных политических партий РФ и самовыдвиженцев, а также 54 членов комиссий Крыма, шести сотрудников ФСБ.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.