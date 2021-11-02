Зеленский ввел очередные санкции против граждан РФ из-за выборов в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый санкционный пакет против России. В частности, под ограничения попали граждане РФ, умеющие отношение к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма. Соответствующие указы украинского лидера опубликованы 2 ноября.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»», — говорится в указе.

Санкции были приняты на заседании Совбеза Украины 15 октября. В общей сложности четырьмя указами они введены против 140 физических и 50 юридических лиц, которые были причастны к организации выборов в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Также в санкционный список попала сеть магазинов Mere и ее бенефициары, компания Group-IB, регистратор доменных имен Reg.Ru, симферопольский СИЗО №1, судостроительный завод «Море» в Феодосии, Севастопольский научно-технический центр «Импульс-2», украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр» и «Украинско-средиземноморские авиалинии».

Ранее, 15 октября, СНБО также ввел персональные санкции в отношении людей, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. Всего в списке значились 237 человек. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, ограничения введены против причастных к проведению «незаконных выборов» на территориях, которые Киев считает временно оккупированными.

До этого, 5 октября, Украина ввела санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму, а также в отношении членов избирательных комиссий. В соответствующем указе президента страны содержались фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных политических партий РФ и самовыдвиженцев, а также 54 членов комиссий Крыма, шести сотрудников ФСБ.

17 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. В Киеве считают, что на этих территориях у России якобы не имеет права проводить выборы.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.