Туман над столицей сняли из Москва-Сити

Туман, накрывший российскую столицу в ночь на 2 ноября, сняли из Москва-Сити.

Как рассказал «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, город окутал радиационный туман. Процесс его образования связан с антициклональной, малооблачной погодой. В результате в темное время суток происходит сильное радиационное выхолаживание приземного воздуха — земля отдает тепло. Когда воздух охлаждается, в условиях безветрия и влажности образуется туманный коктейль.

Специалист отметил, что такие туманы начинают рассеиваться, как правило, через 2-3 часа после восхода солнца, но в этот раз продолжительность жизни тумана «уже превысила все мыслимые нормы». Он прогнозирует, что погода нормализуется к вечеру 2 ноября.

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