Тишковец рассказал, когда рассеется туман над Москвой
В центре и в северной части Москвы туман рассеется уже в 12-13 часов пополудни. Об этом 2 ноября заявил «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«По моим расчетам, в центре и в северной части Москвы (в том числе аэропорт Шереметьево — Ред.) туман рассеется в 12-13 часов пополудни. На юге Москвы и ближайшего Подмосковья туманы будут держаться до 15 часов. А на юго-западе (в частности, Внуково — Ред.) — до 17-18 часов. Полностью он рассеется ближе к 21 часу. Такой вот редкий туман — долгожитель», — рассказал метеоролог.
Он также пояснил, что в данном случае речь идет о радиационном тумане, однако подчеркнул, что бояться этого слова не стоит, поскольку к радиации он не имеет отношения.
Процесс образования такого вида тумана связан с антициклональной, малооблачной погодой. В результате в темное время суток происходит сильное радиационное выхолаживание приземного воздуха — земля отдает тепло. Когда воздух охлаждается, в условиях безветрия и влажности образуется туманный коктейль. Как правило, радиационные туманы начинают рассеиваться через 2-3 часа после восхода солнца, однако, как отметил Тишковец, на этот раз продолжительность жизни тумана «уже превысила все мыслимые нормы».
Густой туман окутал улицы Москвы ночью. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.
В московских аэропортах из-за непогоды отменили 31 рейс, еще 118 задерживаются. В Домодедово 14 рейсов отменено и 40 задержано, во Внуково отменили три рейса и задерживаются 34, в Шереметьево отменили 14 рейсов и задерживаются 44.
Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.