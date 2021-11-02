В Тольятти мать морила голодом младенца

В Тольятти мать не кормила младенца и содержала его в антисанитарных условиях. Об этом 2 ноября сообщается на сайте ГУ МВД России по Самарской области.

В сентябре врачи детской больницы обратились в полицию с заявлением о том, что они не могут попасть в квартиру, где проживает новорожденный. Они отметили, что мать ребенка не пускает в жилье медиков, которые в рамках программы патронажа обязаны оказать необходимую медпомощь малышу.

«По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра квартиры инспектор ПДН установила, что ребенок находится в анисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание. Врачи с помощью полицейских госпитализировали мальчика в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении 32-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет.

1 ноября сообщалось, что в Уссурийске женщина оставила ребенка в автомобиле на железнодорожном переезде. Полиция установила ее личность.