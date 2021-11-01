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В Приморье женщина оставила машину с ребенком на ж/д переезде

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Жительница Приморья оставила ребенка в автомобиле на железнодорожном переезде. Полиция установила ее личность. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в понедельник, 1 ноября.

Инцидент произошел в Уссурийске. Автомобиль марки Nissan Tiida Latio мешал проезду поезда на улице Льва Толстого. Очевидцы переместили транспортное средство в безопасное место до приезда полиции.

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Один из участников спасательной операции уточнил, что в салоне находилась девочка. Ее попросили изнутри открыть дверь, благодаря чему «удалось снять коробку с «парковки» и откатить Nissan в сторону, отмечает телеканал «360».

Как отмечает ТАСС, в отношении женщины составили протокол административном правонарушении за остановку автомобиля на железнодорожном переезде. Материалы направлены в административную комиссию для принятия решения. 44-летней нарушительнице грозит наказание в виде штрафа в 5000 рублей и лишения водительских прав на полгода.

Правоохранителям женщина рассказала, что покинула автомобиль из-за возникших неотложных дел, пишет «КП-Дальний Восток».

Прокуратура Приморского края начала проверку по данному факту.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги рассказали, машина стояла на путях необщего пользования Уссурийского предприятия промышленного железнодорожного транспорта.

Инцидент не вызвал задержек в движении пассажирских или грузовых поездов.

В июле этого года в Кузбассе местный житель выбрал для сна железнодорожное полотно и уснул прямо на шпалах. В это время над ним проехал поезд, и машинистам пришлось остановить его, чтобы разбудить мужчину и увести с путей.

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