Россия может поставить ракетные системы С-500 Китаю и Индии

Индия, Китай и ряд других партнеров России могут стать первыми покупателями зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Об этом 2 ноября заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Когда эта система будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможным ее поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы. Вопрос — когда это произойдет, покажет время», — сказал он в интервью «РБК».

По словам Шугаева, Индия является давним стратегическим партнером России, уже заключен контракт на поставку из РФ зенитных ракетных систем С-400, и до конца года Индия получит первый дивизион этой системы.

Директор ФСВТС также рассказал, что порядка десяти стран проявляют к покупке С-400 «весьма живой интерес».

Ранее, 16 сентября, зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» начали поступать в Вооруженные силы России. В июле в Минобороны сообщили, что на полигоне Капустин Яр российские военные провели испытательные стрельбы ЗРК С-500.

23 августа заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн сообщил, что первая партия С-400 будет поставлена в Индию до конца 2021 года. В феврале 2020 года РФ начала производство С-400 для Индии.

Контракт на поставку комплексов Москва и Дели заключили в октябре 2018 года. Пять полков новейших ЗРС обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд (более 3 трлн рублей). Эта сделка была названа крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км. Комплекс С-400 купили у России Китай, Турция и Индия.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля–воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, который способен перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км.