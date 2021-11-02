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Диетолог рассказал об опасности картофеля для организма

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При некоторых особенностях организма употребление картофеля может быть опасно. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал диетолог Артем Леонов.

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«Так как картофель имеет высокий гликемический индекс — выше 70 единиц, то его точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете. Также при индивидуальной непереносимости картофеля, которая тоже встречается нередко, ведь картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию», — сообщил он «РИА Новости».

Специалист отметил, что всё зависит от микробиоты кишечника. Всем, у кого нет нарушения углеводного обмена и индивидуальной реакции на него, можно есть картофель, добавил Леонов.

Ранее, 22 июня, исследователи из Университета Пердью заявили, что употребление вареного или печеного картофеля помогает предотвратить гипертонию. Они отметили, что картофель оказывает благоприятное воздействие на организм, так как снижает задержку натрия в нем.

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