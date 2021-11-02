Ревакцинация от коронавируса состоялась в Новосибирском ракетном соединении

Ревакцинация от коронавируса состоялась в дежурных сменах Новосибирского ракетного соединения. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны

Российские военные на добровольной основе прошли полноценный курс вакцинации от вируса. Первым делом ревакцинация проводилась с медицинскими работниками, командным составом и дежурными силами соединений и воинских частей.

В сообщении министерства отмечается, что перед введением препарата ракетчики в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. Согласно графику, ежедневно ревакцинируются от 500 до 700 военных.

Кроме того, вместе с военнослужащими ревакцинацию проходят члены их семей. После введения препарата каждому участнику выдается специальный сертификат, подтверждающий получение профилактической прививки от инфекции.

Ранее, 29 октября, российское Министерство обороны по поручению президента страны Владимира Путина сообщило о наращивании помощи регионам, направленной на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В рамках защиты здоровья россиян военное ведомство привлекло специалистов из составов медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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