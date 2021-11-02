Прямой эфир
Мир
Тысячи невакцинированных пожарных Нью-Йорка отстранены от работы
Общество
В Севастополе убрали блокпосты по проверке QR-кодов
Мир
Посол Италии в России выступил за перезапуск диалога Москвы и НАТО
Армия
Военные РФ и Сирии провели летно-тактические учения
Мир
Politico показала снимки «наращивания мощи» России у границ Украины
Армия
ВМФ получит «цифрового» охотника за субмаринами
Мир
Великобритания поблагодарила Францию за приостановку санкций
Мир
Миротворцы РФ сопроводили более 50 паломников в монастырь Амарас в Карабахе
Культура
Группа Imagine Dragons выступит в Москве в июне 2022 года
Мир
В США стартовали учения Global Thunder 22 по отработке ядерных ударов
Сюжет:

Ревакцинация от коронавируса состоялась в Новосибирском ракетном соединении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ревакцинация от коронавируса состоялась в дежурных сменах Новосибирского ракетного соединения. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны

Российские военные на добровольной основе прошли полноценный курс вакцинации от вируса. Первым делом ревакцинация проводилась с медицинскими работниками, командным составом и дежурными силами соединений и воинских частей.

«Всем видно, насколько быстро распространяется вирус»
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов — о подготовке новых рекомендаций по лечению COVID-19, нерабочих днях и прогнозах развития пандемии к Новому году

В сообщении министерства отмечается, что перед введением препарата ракетчики в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. Согласно графику, ежедневно ревакцинируются от 500 до 700 военных.

Кроме того, вместе с военнослужащими ревакцинацию проходят члены их семей. После введения препарата каждому участнику выдается специальный сертификат, подтверждающий получение профилактической прививки от инфекции.

Ранее, 29 октября, российское Министерство обороны по поручению президента страны Владимира Путина сообщило о наращивании помощи регионам, направленной на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В рамках защиты здоровья россиян военное ведомство привлекло специалистов из составов медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021