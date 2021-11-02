Против бывшего почетного консула РФ в Черногории возбуждено дело за лжесвидетельство

Бывший почетный консул РФ в Черногории, гражданин этой республики Боро Джукич, имевший отношение к делу Дмитрия Сенина (подозревается во взятках и злоупотреблении должностными полномочиями), родственника и сообщника полковника МВД Дмитрия Захарченко, стал фигурантом отдельного уголовного дела. По сведениям источника «Известий» в правоохранительных органах, 21 октября Следственный комитет возбудил против него дело по статье «Заведомо ложные показания».

С точки зрения следствия Боро Джукич, содействуя приятелю Дмитрия Сенина Ивану Кожевникову в фальсификации доказательств при попытке сокрытия имущества, «дал заведомо ложные, не соответствующие действительности показания свидетеля», пояснил источник. Боро Джукич пытался помочь Кожевникову, «обелив» его недвижимость на сумму в 185 млн рублей, и утверждал, что эти средства он давал Кожевникову в долг. Но, как считает следствие, на самом деле это имущество Сенина, который оформил значительную часть своей собственности на родственников и знакомых.

20 октября 2020 года Ивана Кожевникова приговорили к 1,5 годам исправительных работ за фальсификацию доказательств.

Боро Джукич отказался прокомментировать «Известиям» подробности своих взаимоотношений с Иваном Кожевниковым.

«Санкция части 1 статьи 307 УК РФ (касающаяся заведомо ложных показаний) предусматривает наказание штрафом, либо обязательными работами, либо исправительными работами, либо арестом на срок до трех месяцев. Исходя из судебной практики, суды чаще всего предпочитают бить по кошельку нарушителей, назначая им штрафы, или же, в случае их плохого материального положения, ограничиваются обязательными или исправительными работами», — разъяснил «Известиям» адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Олег Логинов.

По словам адвоката, в 2020 году по части 1 данной статьи было осуждено 394 человека, оправдано — шесть.

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