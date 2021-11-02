В большинстве российских компаний (72%) заявили о планах повысить зарплаты сотрудников на 6% до мая 2022 года. Это следует из обзора ЕY, который есть в распоряжении «Известий». Такие планы компаний, скорее всего, связаны с позитивной оценкой бизнесом перспектив восстановления российской и мировой экономики, предположили в ЕY.

При этом конкретный размер увеличения зависит от политики компании: 46% фирм используют единый процент пересмотра для всех работников, но большая часть (75%) также применяет индивидуальный подход.

Но даже при повышении зарплат на 6% темпы их роста вряд ли успеют за инфляцией. Если в августе 2021-го Минэкономразвития прогнозировало ускорение роста потребительских цен на 5,8% по итогам года, то уже в начале октября ухудшило ожидания до 7,4%. При этом фактическая инфляция уже превысила: по данным Росстата на 25 октября, годовые темпы роста цен в России достигли 7,97%. Впрочем, по прогнозу Минэка, инфляция вернется на уровень таргета ЦБ в 4% к концу 2022 года.

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В два расчета: бизнес заявил о планах поднять зарплаты на 6%