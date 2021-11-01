Мать Прохора Шаляпина стала фигурантом уголовного дела о взятках

Мать российского певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова, сотрудница одной из волгоградских больниц, обвиняется в содействии уклонению осужденных от исправительных работ в обмен на денежное вознаграждение. Уголовное дело рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Рассмотрение дела началось еще в конце сентября. Как сообщает источник, весной Колесникова была задержана и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако позднее она отказалась от признательных показаний и перестала приходить на судебные заседания.

По информации следствия, женщина получала взятки от осужденных и выдавала им липовые справки о прохождении ими исправительных работ в больнице. В марте этого года Колесникову задержали с поличным.

Уточняется, что следующее заседание в районном суде запланировано на 12 ноября.

30 сентября Шаляпин сообщил о смерти своей супруги Татьяны Клаудии Дэвис. Он рассказал, что женщина заболела COVID-19, но первое время лечилась дома в США. Ей становилось хуже, и 9 августа в больнице у нее диагностировали обширное поражение легких. Супругу певца подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, из которой она уже не вышла.

31 октября артист заявил, что не намерен возвращать четыре квартиры родителям покойной супруги. По его словам, они обеспеченные люди и не просили его о возвращении имущества. При этом мать певца заявляла, что ее сын не будет претендовать на деньги покойной жены.