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Шаляпин отказался вернуть квартиры родителям покойной жены

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Российский певец Прохор Шаляпин не намерен возвращать четыре квартиры родителям покойной супруги Татьяны-Клаудии Дэвис. Об этом 31 октября артист сообщил во время прямого эфира с блогером Леной Лениной в Instagram.

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«Не собираюсь никому ничего возвращать. Меня никто ни о чем не просил. Они обеспеченные люди. Таня оставила им хорошее наследство, и до старости они точно ни в чем нуждаться не будут», — сказал Шаляпин.

Отмечается, что при жизни миллионерша оформила на мужа жилье в Москве общей стоимостью 70 млн рублей.

1 октября мать артиста Елена Колесникова заявила, что ее сын не будет претендовать на деньги покойной жены.

Как ранее в этот день рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, Шаляпин может претендовать на наследство умершей супруги, только если их брак соответствует законодательству Канады — именно гражданкой этой страны была Дэвис.

О смерти жены Шаляпин сообщил 30 сентября. Он рассказал, что супруга заболела COVID-19, но первое время лечилась дома в США. Женщине становилось хуже, и 9 августа в больнице у нее диагностировали обширное поражение легких. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, из которой она уже не вышла.

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