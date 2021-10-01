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Адвокат оценила шансы Шаляпина получить деньги умершей жены

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Адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила 1 октября в беседе с РЕН ТВ, что певец Прохор Шаляпин может претендовать на наследство умершей супруги Татьяны-Клаудии Дэвис, только если их брак соответствует законодательству Канады.

«Постольку поскольку его супруга гражданка Канады [...], по наследованию призываются в первую очередь ее дети и родители и ее супруг, если брак был зарегистрирован в соответствии с законодательством Канады»,— сказала адвокат.

По ее словам, если речь идет о церемонии в Лас-Вегасе, представленной как свадьба, то Шаляпин не имеет прав на наследство супруги. Адвокат поделилась мнением, что свадьба вряд ли будет иметь юридические последствия.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом отметил, что главным в этом деле является завещание и имя Прохора Шаляпина может быть в него не вписано.

«Когда взрослые женщины выходят замуж за молодых ребят или взрослые мужчины женятся на молодых девушках, они понимают, что это всё неискренняя история, и на всякий случай оставляют завещание, в котором зачастую не указывают свою половинку»,— поделился Жорин.

Вместе с тем, по его словам, если имя певца указано в завещании, то его можно поздравить, ведь он тогда сможет являться «завидным женихом».

Как рассказала ранее в пятницу подруга Шаляпина, певица Наталья Штурм, он находится в шоковом состоянии и до конца не понимает, что происходит. Штурм выразила надежду, что через несколько дней он поймет происходящее.

О смерти жены Шаляпин сообщил 30 сентября. Он рассказал, что она заболела коронавирусом и первое время лечилась дома. Женщине становилось хуже, и 9 августа в больнице у нее диагностировали обширное поражение легких.

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