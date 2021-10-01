Овдовевший Прохор Шаляпин отказался от наследства

Российский певец Прохор Шаляпин не будет претендовать на наследство своей супруги Татьяны-Клаудии Дэвис, которая скончалась от последствий COVID-19. О решении сына отказаться от денег миллионерши 1 октября рассказала мать артиста Елена Колесникова.

«Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: «Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это всё не мое. Я поступлю по совести, всё наследство должно принадлежать ее семье, то есть достаться родителям», — рассказала Колесникова сайту NEWS.ru.

Мать певца добавила, что Шаляпин до сих пор находится в шоке от новости и чувствует себя плохо. Певец, по ее словам, постоянно поддерживал связь с родителями Дэвис, когда она попала в больницу.

Как ранее в этот день рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, Шаляпин может претендовать на наследство умершей супруги, только если их брак соответствует законодательству Канады — именно гражданкой этой страны была Дэвис.

О смерти жены Шаляпин сообщил 30 сентября. Он рассказал, что супруга заболела COVID-19, но первое время лечилась дома в США. Женщине становилось хуже, и 9 августа в больнице у нее диагностировали обширное поражение легких. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, из которой она уже не вышла.