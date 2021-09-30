Умерла жена певца Прохора Шаляпина

Жена певца Прохора Шаляпина Татьяна-Клаудиа Дэвис умерла в США от последствий коронавирусной инфекции. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram в четверг, 30 сентября.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — написал он.

Дэвис было 42 года, она владела сетью юридических контор.

Как рассказал Шаляпин, его жена заболела COVID-19, однако лечиться решила дома. Из-за самолечения женщине становилось всё хуже, 9 августа она была госпитализирована, в больнице ей диагностировали обширное поражение легких.

29 августа ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, откуда женщина уже не вышла. Сам Шаляпин покинул США в середине августа из-за гастролей и съемок клипа.

«Я приношу свои глубочайшие соболезнования родителям Татьяны, потому что они родители с большой буквы, преданные, любящие, вложившие всю душу в единственную дочь, которая, в свою очередь, их тоже безумно любила. Таня — их единственная дочь, поэтому они сейчас не находят сил, чтобы отвечать на звонки близких и друзей, — сказал Шаляпин сайту «Комсомольская правда».

Как добавил Шаляпин, он женился на миллионерше 31 июля. На свадьбу пара потратила около 15 млн рублей.