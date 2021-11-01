Премьер-министр Дании выступила против СП-2 на фоне энергокризиса

Датское правительство выступает против реализации проекта «Северный поток – 2», несмотря на энергокризис в Европе. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

«Датское правительство по-прежнему выступает против «Северного потока – 2». Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию», — заявила Фредериксен.

По ее словам, власти Дании дали разрешение на строительство СП-2 на стадии начала реализации проекта, но это был технический момент, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что странам Европы необходимо договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также начать использовать газопровод «Северный поток – 2». По его словам, жителям Европы может грозить энергетическая бедность, если европейские страны не откажутся от текущей политики в газовом вопросе.

29 октября представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе, однако в то же время не предприняла шаги для его смягчения. Энергокризис произошел из-за совокупности различных факторов, отметил он.

28 октябоя глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что компания готова по «Северному потоку – 2» поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год. По его словам, запасы газа составляют 35 трлн куб. м.

Ранее, 27 октября, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, особенно в Европе. Глава государства также сообщил, что уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах за последние пять лет существенно снизился.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.