Курс евро впервые за полмесяца превысил 83 рубля

Российский рубль вечером в понедельник усилил падение, евро превысил 83 рубля. Это следует 1 ноября из данных на сайте Московской биржи.

За сутки курс европейской валюты поднялся на 1,14 рубля и составил 83,06 рубля. В последний раз такой курс евро был 14 октября.

Курс американского доллара расчетами «завтра» по состоянию на 21.01 мск подрос на 67 копеек. Он торговался по 71,61 рубля.

22 октября доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил, что падение курса доллара США в последнее время связано с тем, что рынок находится во власти спекулятивно настроенных игроков. Им выгодно продавить валюту как можно ниже с целью более комфортного уровня покупок в дальнейшем, отметил специалист.

В тот же день курс доллара опустился ниже 70,5 рубля на Мосбирже впервые с июля прошлого года. Курс евро снижался на 64 копейки, до 82,02 рубля. По данным торговой площадки на 14:00 мск пятницы, доллар стоил 70,16 рубля, евро — 81,68 рубля.

С марта 2021 года Центробанк пытается нормализовать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку. В том месяце он повысил ее на 25 б.п., до 4,5%, с исторически минимальных 4,25%. На последнем заседании совета директоров 22 октября регулятор в шестой раз повысил базовую ставку до 7,5%. Последнее заседание по ставке в этом году состоится 17 декабря, но оно будет неопорным.