ФСБ завершила следствие по делу советника главы «Роскосмоса» Сафронова

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела обвиняемого в государственной измене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, защита начала знакомиться с его материалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение», — заявил собеседник агентства.

В свою очередь, адвокат Сафронова Дмитрий Талантов сообщил, что начал ознакомление с делом.

«Я могу сказать только, что в настоящее время начал знакомиться с материалами дела», — сказал он, отказавшись от других комментариев.

Советник главы «Роскосмоса» был задержан 7 июля 2020 года в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сафронов свою вину не признал и отказался от сделки со следствием. Уточняется, что ФСБ РФ подозревает его в работе на одну из спецслужб стран НАТО.

Как отметил 10 декабря 2020 года президент России Владимир Путин, дело в отношении Сафронова было возбуждено не за его журналистскую деятельность, а за передаваемую информацию при работе в «Роскосмосе».

При этом 30 июня 2021-го стало известно, что Мосгорсуд продлил срок ареста Сафронова до 7 октября. Заседание проходило в закрытом режиме. Вместе с тем 7 июля Песков уточнил, что Кремль не уполномочен давать оценку следственным действиям в отношении Сафронова.

Обвиняемый работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».