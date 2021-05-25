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Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты на продление срока ареста Сафронову

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Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление срока ареста экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который обвиняется по по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

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По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, следователь Александр Чабан вызвал обвиняемого 26 мая на следственные действия вместе с его адвокатом, однако следователь подробностей не уточнил.

Как передает корреспондент «Известий» с места событий, постановление суда первой инстанции оставлено без изменений. Апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения.

7 июля 2020 года в Москве задержали Ивана Сафронова. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов свою вину не признал. Он отказался от сделки со следствием.

Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года и в передаче в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями которой были США.

Как отметил 10 декабря президент России Владимир Путин, дело в отношении Сафронова было возбуждено не за его журналистскую деятельность, а за передаваемую информацию при работе в «Роскосмосе».

30 апреля 2021 года Сафронову продлили срок ареста по делу о госизмене до 7 июля.

Иван Сафронов работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».

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