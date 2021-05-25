Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты на продление срока ареста Сафронову

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление срока ареста экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который обвиняется по по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, следователь Александр Чабан вызвал обвиняемого 26 мая на следственные действия вместе с его адвокатом, однако следователь подробностей не уточнил.

Как передает корреспондент «Известий» с места событий, постановление суда первой инстанции оставлено без изменений. Апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения.

7 июля 2020 года в Москве задержали Ивана Сафронова. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов свою вину не признал. Он отказался от сделки со следствием.

Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года и в передаче в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями которой были США.

Как отметил 10 декабря президент России Владимир Путин, дело в отношении Сафронова было возбуждено не за его журналистскую деятельность, а за передаваемую информацию при работе в «Роскосмосе».

30 апреля 2021 года Сафронову продлили срок ареста по делу о госизмене до 7 июля.

Иван Сафронов работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».